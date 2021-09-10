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Общество10 сентября 2021 11:17

В Смоленской области из-за ремонта переездов ограничат движение транспорта

Автомобилистам предстоит прдумать альтернативные маршруты движения 11-12 и 18-19 сентября
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Фото: пресс-служба РЖД.

Фото: пресс-служба РЖД.

Движение автомобилей через два переезда около станций Уваровка и Дровнино будет ограничено 11-12 и 18-19 сентября в связи с путевыми работами

Движение автомобилей через железнодорожные переезды 140 км около станции Уваровка и 154 км около Дровнино Смоленского направления МЖД будет ограничено в выходные дни 11-12 и 18-19 сентября с 12:00 до 18:00.

В указанные дни и часы железнодорожники проведут работы по выправке уложенного ранее на участке Уваровка – Батюшково бесстыкового пути протяженностью 14 км.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.