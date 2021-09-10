Житель Сафоновского района ответит в суде за систематическое избиение детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый 44-летний житель Сафоновского района обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

С февраля 2020 года по май 2021 года мужчина систематически наносил побои своим малолетним детям, причиняя им психические и физические страдания. Кроме того, в холодное время года смолянин выгонял детей из дома в легкой одежде и не пускал их обратно в течение нескольких часов.

Помимо этого, обвиняемый использовал не педагогические методы по воспитанию своей 12-летней дочери и 11-летнего сына, что привело к низкой успеваемости в школе.

На данный момент расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП» писала, что 34-летний подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Смоленске. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.