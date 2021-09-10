106 тысяч саженцев голубики высадили в Смоленской области с начала сентября. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В селе Остер Рославльского района начали выращивать голубику. Реализацией инвестпроекта по выращиванию ягод занимается компания «БерриКо», сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Срок реализации – 2021-2024 годы. Ожидается, что к 2030 году мощность производства составит до 500 тонн ягод в год. На данный момент подготовлено около 50 гектаров земли, приобретено необходимое оборудование и посадочный материал, продолжается нарезка грядок. С начала сентября высадили 106 тысяч саженцев, а весной добавится еще 50 тысяч.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Урожайность некоторых закупленных сортов составляет до 6-9 кг с куста в год, а размер ягод – до 16 мм. Плодоносить голубика будет более 40 лет, а первый сбор ягод начнется на 6-й год. По занимаемой площади и количеству саженцев питомник «БерриКо» является одним из крупнейших питомников голубики в России.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Кроме того, местные предприниматели планируют организовать на его территории агрогородок, на базе которого будет проводиться коллективный сбор ягод, экскурсии в питомник и презентация всех этапов производства от посадки растений до фасовки ягод. Также в планах – открытие эко-деревни, в которой будет расположен эко-отель, Музей голубики, кафе с блюдами на ее основе и другие активности, в том числе, детский клуб по обучению сельхозпрофессиям.

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