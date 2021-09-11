Смоленскэнерго установило за полгода года 480 птицезащитных устройств

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» провел мероприятие по защите животного мира – за первое полугодие было установлено 480 птицезащитных устройств, среди них 69 устройств нового типа с такими преимуществами, как удобная конструкция, универсальность, легкий и быстрый монтаж, компактность. Они применяются на воздушных линиях электропередачи напряжением от 6 кВ и выше, препятствуют посадке на опоры птиц, при этом безопасны и не наносят вреда их жизни и здоровью.

На реализацию мероприятий экологической политики за первое полугодие 2021 года филиал направил 2,3 млн рублей. Особое внимание при реализации экологической политики уделяется минимизации вредного воздействия на окружающую среду, а также максимально возможному улучшению экологической обстановки за счет перехода на новые, более совершенные и безопасные технологии, комплексный подход к использованию природных ресурсов. Всего в 2021 году филиал планирует направить на природоохранные мероприятия около 5 млн рублей.

«Мы предъявляем высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Экологически грамотные управленческие решения позволяют улучшать экологическую ситуацию на территории структурных подразделений филиала, – пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин. – Обеспечивая экологическую безопасность производственной деятельности и рационально используя природные энергетические ресурсы, филиал вносит свой вклад в улучшение общего состояния экологической безопасности региона».

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