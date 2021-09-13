Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 13 сентября.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 13 сентября в регионе будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер подует юго-западный, его скорость будет достигать 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.
В Смоленске: +19°C…+21°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.
Ранее «КП» писала, что под Смоленском неизвестные разгромили стихийный мемориал в память о погибшем Владе Бахове. Вандалы разбросали вазы и цветы на территории памятного места.