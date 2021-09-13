Два новых ФАПа заработают в Темкинском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Как сообщили в профильном департаменте, два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Темкинском районе. Они начнут работу в ближайшее время.

Речь идет о пунктах в деревнях Власово и Бекрино. ФАПы получили необходимую лицензию и готовы к приему населения. Комиссия выезжала с проверкой 30 августа 2021 года и никаких нарушений по оснащению пунктов не выявила.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта в Заднепровском районе ограничат из-за ремонта. Работы будут проходить с 13 по 24 сентября.