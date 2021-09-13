Три школьных технопарка «Кванториум» откроются в Смоленской области до 2024 года. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Первый в регионе «Кванториум» уже начал работу на базе школы №40 города Смоленска. Он был создан в рамках реализации регпроекта «Современная школа» национального проекта «Образование», рассказал губернатор Алексей Островский в соцсетях. С начала нового учебного года занятия посетили более тысячи школьников.

«Кванториум» представляет собой площадку, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, где ребята получают знания по принципу проектного обучения, сразу переходя от теории к практике. Деятельность технопарка направлена на развитие естественнонаучной и технической грамотности школьников, популяризацию инженерных профессий, а также совершенствование практической подготовки по информатике, физике, химии, биологии и астрономии. Юные смоляне уже получают здесь знания по профессиям будущего - робототехнике, авиации и космонавтике, геоинформатике, нанотехнологиям, промышленному дизайну и энергетике.

Глава региона добавил, что до 2024 года в области откроется еще три школьных технопарка «Кванториум». В 2022 году – на базе средней школы №4 города Вязьмы, в 2023 году – на площадке гимназии №4 областного центра, а в 2024 году – в школе №31.

Ранее «КП» писала, что роуминг на мобильную связь смолян отменят на территории Беларуси. Решение вступит в силу с 1 января 2022 года.