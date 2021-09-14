Под Смоленском пьяный автомобилист напал на сотрудника полиции. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

27-летний житель Демидова подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

По версии следствия, 1 сентября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В связи с нарушением его привлекли к административной ответственности. Злоумышленник отреагировал на этот факт агрессивно и напал на одного из полицейских, причинив сотруднику телесные повреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 34-летний водитель Skoda Octavia погиб в ДТП в Дорогобужском районе. Легковушка влетела в стелу на въезде в район.