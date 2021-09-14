Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период ноябрьских праздников

Фото: ОАО "РЖД".

Из Москвы в Смоленск поезд отправится 3 ноября в 23:58. В обратном направлении – 7 ноября в 22:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск.

В праздничные дни ноября холдинг «РЖД» планирует назначить более 160 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях.

Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Самарой, Уфой, Белгородом, Орском, на маршрутах Санкт-Петербург – Киров, Нижний Новгород – Ижевск, Казань – Санкт-Петербург, а также на ряде популярных туристических направлений, например Сортавала – Рускеала и т.д.

Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести у поездной бригады.