Шесть лесных пожаров общей площадью более 12 гектаров зафиксировали в Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский провёл рабочую встречу с первым вице-губернатором Константином Никоновым, на которой были озвучены промежуточные итоги прохождения пожароопасного сезона на территории региона.

Пожароопасный сезон в 2021 году был объявлен 12 апреля. За весь период зарегистрировали всего шесть лесных пожаров общей площадью 12,2 га, что на 19 случаев меньше аналогичного периода 2020 года. Возгорания произошли на территории Смоленского, Шумячского, Велижского, Руднянского, Рославльского и Ярцевского районов, причиной большинства из них послужили нарушения правил пожарной безопасности со стороны жителей области.

По решению губернатора Алексея Островского из регионального бюджета были выделены средства на приобретение бензина и дизельного топлива для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами.

В последние дни в Смоленской области установилась пасмурная погода – 1 класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует). Несмотря на это, в регионе продолжается мониторинг пожарной опасности в лесах. В частности, работает система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель», организован космический мониторинг Федерального агентства лесного хозяйства «ИСДМ-Рослесхоз», а также функционирует бесплатная Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Помимо этого, организовано наземное патрулирование силами лесопожарной службы региона. Специалисты ведомства осуществляют рейды по популярным местам отдыха граждан и пожароопасным участкам леса. Согласно озвученной информации, в регионе продолжается реализация комплекса профилактических противопожарных работ в лесу, в том числе прочистка противопожарных минерализованных полос и просек, обустройство мест отдыха граждан.

Ранее «КП» писала, что 53 воинских захоронения планируют восстановить в Смоленской области в 2021 году. А также обеспечить установку 44 мемориальных знаков.