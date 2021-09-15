Под Смоленском 35-летний мужчина разбил Volkswagen Tiguan бывшей жены. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию за помощью обратилась 32-летняя жительница Вязьмы. Она сообщила, что её бывший муж умышленно повредил принадлежавший ей Volkswagen Tiguan.

На место происшествия выехал участковый, который осмотрел автомобиль. У машины было разбито лобовое стекло и проколоты четыре шины. Ущерб превысил 110 000 рублей.

Участковый установил местонахождение подозреваемого и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. Он пояснил, что разбил машину из-за ссоры с бывшей супругой.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Hyundai сгорел ночью в Сафонове. Был ли это чей-то злой умысел – выясняют специалисты.