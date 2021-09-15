Авиационную бомбу и ручную гранату обезвредили под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в деревне Фомкино Вяземского района обнаружили предмет времён ВОВ. Авиационную бомбу SC-50 уничтожили установленным порядком.

В деревне Кайдаково Вяземского района была найдена ручная граната. Она также была обезврежена специалистами «Пожарно-спасательного центра».

Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска из-за аварии на теплосети. «Квадра» проведёт ремонтные работы 15 сентября.