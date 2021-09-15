Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 сентября 2021 10:28

В Смоленске нетрезвая женщина жестоко избила 81-летнюю мать

Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нетрезвая смолянка избила 81-летнюю мать.

Нетрезвая смолянка избила 81-летнюю мать.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 81-летней местной жительницы со множественными травмами.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и выяснили, что пострадавшую избила её дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причиненные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемую задержали и доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств. 55-летняя женщина объяснила своё поведение личной неприязнью.

В отношении смолянки возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее под Смоленском 35-летний мужчина разбил Volkswagen Tiguan бывшей жены. Ущерб превысил 110 000 рублей.