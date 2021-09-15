Железнодорожный переезд в Сафонове будет закрыт 25 и 27 сентября из-за ремонта. Фото: ОАО «РЖД».

25 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 16:00 до 12:00 ночи для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново.На участке Сафоново – Милохово проведут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд грузового автотранспорта будет организован через железнодорожный переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново – Бараново (Дорогобужский проезд), а легкового автотранспорта – через путепровод 318 км (ул. Ленина).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.