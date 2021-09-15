«Квадра» завершила ремонт участка теплосети по улице Фрунзе в Смоленске. Фото: смоленский филиал ПАО «Квадра».

Работы на участке теплосети по улице Фрунзе полностью завершены. Специалисты заменили 230 метров старых труб на новые стальные, покрытые антикоррозийным составом и теплоизоляционными матами, рассказали в филиале ПАО «Квадра». Стоимость работ составила 4,5 млн рублей.

Фото: смоленский филиал ПАО «Квадра».

Ремонт повысит надежность теплоснабжения жителей улиц Еременко, Гризодубовой и микрорайона Королёвка. В настоящее время специалисты восстанавливают благоустройство на отремонтированном участке.

Ранее «КП» писала, что работы по благоустройству сквера за «Октябрём» в Смоленске завершаются. Сейчас подрядчик ведёт переустройство покрытий дорожек на ряде участков.