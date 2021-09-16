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Общество16 сентября 2021 8:12

Под Смоленском сотрудники полиции предстанут перед судом за торговлю контрафактным табаком

Должностные лица продали 20 тысяч пачек немаркированных сигарет стоимостью 900 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском сотрудники полиции предстанут перед судом за торговлю контрафактным табаком.

Под Смоленском сотрудники полиции предстанут перед судом за торговлю контрафактным табаком.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении сотрудников МО МВД России «Вяземский» возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и торговлей немаркированными табачными изделиями в крупном размере.

Сотрудники полиции знали, что в объединенных гаражных боксах отдела полиции хранятся немаркированные акцизными марками РФ сигареты. Табак являлся вещественным доказательством по одному из уголовных дел, а доступ к гаражу имел только заместитель начальника полиции.

В период с марта по апрель 2021 года обвиняемые вместе с привлеченным жителем Вязьмы продали 20 тысяч пачек сигарет, стоимость которых составила около 900 тысяч рублей. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Преступление выявили при участии сотрудников регионального УФСБ и УМВД.

По информации СУ СК России по Смоленской области, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске нетрезвая женщина жестоко избила 81-летнюю мать. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.