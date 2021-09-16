Около 100 социальных выплат предоставляются смоленским семьям с детьми и пожилым людям. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На данный момент порядка 427 тысяч смолян получают поддержку в виде льгот и социальных выплат – около 46% от всех жителей региона. Всего реализуются 116 мер социальной поддержки, 93 из них – социальные выплаты, 72 из которых предоставляются пожилым людям, 21 – семьям, имеющим детей.

На предоставление социальных мер смолянам в этом году выделено 7 млрд 900 тысяч рублей, в том числе 3 млрд 600 тысяч – из областного бюджета, доложила Алексею Островскому начальник департамента по социальному развитию Елена Романова.

Особенно востребованными среди жителей региона стали меры, предоставляемые в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». По распространенности получения лидируют ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Размеры выплат составляют около 11 тысяч рублей.

Основными мерами поддержки для старшего поколения являются ежемесячные денежные выплаты, компенсации и субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Особое внимание уделили одной из ключевых задач трансформации в социальной сфере – цифровизации. В частности, были изучены особенности модели предоставления мер соцподдержки «Социальное казначейство», внедрение которой планируется в связи с исполнением показателей национальной цели «цифровая трансформация».

Теперь граждане смогут подать заявления на меры социальной поддержки в электронном виде на порталае Госуслуг. На данный момент вводится 5 мер, а в ближайшие два года планируется ввести еще 16. Одной из целей цифровизации является сокращение числа документов, предоставляемых гражданами с целью получения услуг.

Ранее «КП» писала, что Всероссийская перепись населения пройдёт в Смоленской области с 15 октября по 14 ноября. Основной объем подготовительных работ в регионе уже выполнен.