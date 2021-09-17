В Смоленске благоустройство сквера у ДК «Сортировка» планируют завершить 10 октября

Благоустройство сквера у ДК «Сортировка» планируют завершить 10 октября. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Сквер возле Дома культуры «Сортировка» – ещё одна территория, которая преобразится благодаря проекту «Комфортная городская среда».

Прежний подрядчик, практически не начав работы, покинул объект, поставив реализацию нацпроекта под угрозу. Несколько недель назад к ремонту приступила новая организация, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На территории планируется благоустройство двух спортивных площадок: кроссфит и скейт-парк, а также мощение, фонарное освещение данной зоны и обустройство зоны отдыха с качелями. Предусматриваются места для парковки автомобилей. Срок окончания работ по новому контракту – 10 октября.

Ранее «КП» писала, что Всероссийская перепись населения пройдёт в Смоленской области с 15 октября по 14 ноября. Основной объем подготовительных работ в регионе уже выполнен.