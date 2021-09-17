Артиллерийский снаряд времён ВОВ нашли в Демидовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

16 сентября в Демидовском районе обнаружили предмет времён ВОВ. Артиллерийский снаряд калибра 152 мм нашли на 62-ом км. автодороги Ольша-Невель, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Специалисты ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и обезвредили находку.

Ранее «КП» писала, что 79-летняя пенсионерка пропала в лесу Вяземского района. Поисковики формируют спасательные экипажи и выезжают на помощь женщине.