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Общество17 сентября 2021 12:45

Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах

Информационные кампании и ремонты проводятся регулярно для снижения уровня ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах. Фото: пресс-служба МЖД.

Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах. Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленском регионе Московской железной дороги с 16 августа по 16 сентября прошла акция «Внимание, переезд!». Она была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

За этот период смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах, посетили 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания.

Для снижения уровня дорожно-транспортных происшествий железнодорожники регулярно проводят информационные кампании и ремонты на переездах. Так, в 2021 году на 18 переездах произведены работы по замене дорожного покрытия, на 15 обновлены дорожные знаки, установлены новые направляющие столбики со светоотражающими элементами. До конца года будут отремонтированы еще 19 железнодорожных переездов.

Призываем водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не объезжайте закрытый шлагбаум и не выезжайте на переезд при красном сигнале светофора.