Выборы в Госдуму в Смоленской области проходят с соблюдением мер профилактики COVID-19. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленской области проходит голосование по выборам в Госдуму. На всех избирательных участках соблюдаются антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в регионе.

Голосование продлится три дня с 17 по 19 сентября. Это поможет избежать массового скопления граждан на участках и снизит риски в условиях распространения коронавируса, отметили в пресс-службе городской администрации. На входе в избирательные участки проводится бесконтактная термометрия, каждому избирателю выдаются все необходимые средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области льготы для международных перевозчиков продлятся. Размер ставки транспортного налога снизят для автомобилей 4, 5 и 6 экологических классов.