Глава Смоленскэнерго поздравил воспитанников Православного детского дома

Фото: Смоленскэнерго.

В начале учебного года исполняющий обязанности заместителя генерального директора- директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин вместе с сотрудниками управления производственной безопасности и производственного контроля посетил «Православный детский дом» на Соборной горе, сообщает пресс-служба филиала.

В ходе визита Виталий Мордыкин познакомился с воспитанниками Православного детского дома, вручил детям сладкие подарки и развивающие настольные игры, в помощь руководителю детского дома был подарен пылесос. Энергетики подготовили развлекательно-познавательную программу, провели урок по профилактике электротравматизма. В игровой форме они напомнили ребятам об основных принципах электробезопасности. Сотрудники филиала рассказали детям о работе энергетиков, о том, как правильно обращаться с электроприборами и почему нужно быть осторожными вблизи энергетических объектов.

«Ребята с большим удовольствием примерили форму монтера, походили «гусиным» шагом, потренировались оказывать первую помощь на манекене «Гоша». После завершения мероприятия дети пообещали соблюдать правила электробезопасности и поблагодарили энергетиков за интересный и познавательный урок, а также с удовольствием показали энергетикам свои работы и одну из них, в виде собственно ручной написанной картины, подарили энергетикам, рассказали о своих интересах и достижениях. Заместитель директора Православного детского дома рассказала, как проходит образовательный процесс воспитанников, организован досуг в свободное от учебы время, обозначила проблемы, с которыми сталкивается детский дом», - сказали в филиале.

Негосударственное образовательное учреждение «Православный детский дом» создано в 2009 году по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет. В настоящее время в православном детском доме, рассчитанном на 20 мест, воспитываются 11 детей.

«Дети были очень рады гостям, а заместитель директора Людмила Васильевна Ковалева поблагодарила Виталия Мордыкина и сотрудников Смоленскэнерго за чуткость и внимательное отношение к детям, а также за оказанную помощь в решении возникающих жизненных проблем», - добавили в пресс-службе.