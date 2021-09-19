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Общество19 сентября 2021 9:25

В воскресенье в Смоленской области ожидаются сильный ветер и дождь

В регионе будет прохладно и дождливо
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В воскресенье, 19 сентября, на территории Смоленска и области будет облачно.

В воскресенье, 19 сентября, на территории Смоленска и области будет облачно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 19 сентября, на территории Смоленска и области будет облачно. Пройдет дождь, местами сильный. Ветер восточный 6-11 м/с, порывы будут достигать 12-17 м/с, рассказали в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +6°C…+8°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.

Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.

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