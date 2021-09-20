Поиски пропавшего в лесу мужчины начались в Рославльском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

В субботу, 18 сентября, 41-летний Дмитрий Белых отправился за грибами в лесополосу со стороны улицы Пограничная в Рославле. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Родственники пропавшего и ПСО «Сальвар» обьявили поиски. Известно, что Дмитрий ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Последний раз был одет в чёрную кепку, чёрные брюки и резиновые сапоги. При себе имел чёрное пластиковое ведро.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-952-532-93-93, 102.

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