Новые линии освещения построят в Смоленске благодаря энергосервисному контракту. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске появилась возможность строить новые линии освещения благодаря энергосервисному контракту, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В 2020 году в городе был реализован проект по модернизации уличного освещения. В рамках реализации было заменено около 15 тысяч светильников на светодиодные. Все работы выполнил подрядчик и инвестор – компания «Световые Технологии ЭСКО».

Кроме того, модернизированы более 270 шкафов наружного освещения, внедрена интеллектуальная система его управлением. Более двух тысяч светильников в центре Смоленска подключены по протоколу беспроводной связи. Это позволяет управлять освещением из городской диспетчерской. Общая стоимость контракта составила 476 миллионов рублей, все затраты понес инвестор, без участия городского бюджета.

Экономия бюджета с начала года составила около одного миллиона рублей. Это позволило направить средства на строительство новых линий – уже началась разработка проектно-сметной документации по обустройству уличного освещения на 22 объектах Смоленска.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продажу алкоголя ограничат на время празднования Дня города. Определены границы прилегающих территорий к объектам, на которых не допускается продажа спиртного.