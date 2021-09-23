Сотрудника смоленской АЭС обвинили в хищении 8 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник Смоленской АЭС обвиняется в 2 эпизодах хищения имущества путём обмана. Общая сумма составила 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд продлил срок содержания мужчины под стражей до 28 ноября.

В пресс-службе Смоленского областного суда отметили, что уголовное дело представляет особую сложность, поскольку необходимо допросить более 40 человек и провести ряд следственных действий.

22 сентября суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу защитника обвиняемого и оставил приговор без изменения. Сотрудник Смоленской АЭС продолжит находиться под стражей.

Ранее «КП» писала, что сотрудники смоленского детского лагеря заразились COVID-19 из-за халатности руководства. Руководитель не обеспечила проведение медобследования всех работников.