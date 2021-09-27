В Сафонове 81-летняя женщина погибла в пожаре в квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в Сафонове поступило спасателям в 8:26 27 сентября. В одной из квартир на третьем этаже пятиэтажки во 2-ом микрорайоне произошел пожар. Дым с балкона заметили прохожие.

На место происшествия выехали автоцистерны, автолестница и 6 пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Пожар удалось потушить. При осмотре помещения спасатели обнаружили тело 81-летней женщины.

В результате случившегося комната значительно повреждена огнём. Причину пожара устанавливают специалисты.

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