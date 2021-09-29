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Общество29 сентября 2021 9:46

Новое оборудование появилось в смоленском госпитале для ветеранов войн

Медучреждение закупило лабораторный полуавтоматический коагулометр
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новое оборудование появилось в в смоленском госпитале для ветеранов войн. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Новое оборудование появилось в в смоленском госпитале для ветеранов войн. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» улучшил свою материально-техническую базу, рассказали в департаменте здравоохранения Смоленской области.

В медучреждение закупили лабораторный полуавтоматический коагулометр. Прибор предназначен для анализа гемостаза.

Гемостазом называется комплекс процессов в организме, которые поддерживают кровь в жидком состоянии и обеспечивают остановку кровотечения. Анализаторы гемостаза – приборы, используемые в лабораториях для исследований нарушений гемостаза. Анализ проводится исходя из времени свертываемости тестового образца: крови или плазмы.

Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 сентября. Водоснабжения не будет в связи с ремонтными работами.