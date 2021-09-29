46-летний мужчина получил ожоги в пожаре в Тёмкинском районе

46-летний мужчина получил ожоги в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

29 сентября около пяти часов утра хозяин одного из домов на улице Футбольной в селе Темкино увидел, что огнем охвачен соседний трёхквартирный дом и вызвал пожарных.

На место происшествия оперативно выехали две автоцистерны и 6 спасателей. Хозяин единственной жилой квартиры успел самостоятельно выбраться из горящего здания. Врачи скорой помощи госпитализировали 46-летнего мужчину в медучреждение с термическими ожогами.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации ГУ МЧС по Смоленской области, пожарным удалось потушить огонь, не позволив ему перекинуться на соседние дома и расположенные поблизости хозяйственные постройки. Дом сгорел полностью. Что стало причиной происшествия устанавливают специалисты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранее пилорама сгорела утром в Смоленском районе. В пожаре никто не пострадал.