В Смоленске ремонт Центра занятости населения завершится в декабре 2021 года. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Ремонтные работы здания Центра занятости населения в Смоленске (Ново-Киевский переулок, д.8) идут полным ходом. Совсем скоро он станет флагманским в масштабах региона – его переведут на новый стандарт обслуживания граждан и перепрофилируют в государственное кадровое агентство, которое станет единой площадкой по поиску работы, трудоустройству и профориентации, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Главная цель проводимых работ – перенастроить деятельность Службы занятости, чтобы больше времени уделялось общению специалистов со смолянами, находящимися в поиске работы, и потенциальными работодателями. Это позволит сотрудникам Центра детально разобраться, почему соискатель не может найти подходящую вакансию, выбрать варианты, которые ему помогут, например, получение дополнительного образования или работу с психологом.

Последний раз ремонт здесь проводился 20 лет назад. Средства на проведение модернизации были выделены из федерального бюджета. Работы включают в себя зонирование помещений, предназначенных для приема граждан, оснащение рабочих мест сотрудников, закупку системы электронной очереди и другого необходимого оборудования.

Планируется, что отремонтированный Центр занятости откроет свои двери для посетителей в декабре 2021 года.

По его модели в ближайшие годы будут модернизированы и другие Центры занятости. Начнется эта работа с Ярцева, Рославля и Сафонова, добавил глава региона.

Ранее «КП» писала, что особую экономическую зону создадут в Смоленском районе. На территории ОЭЗ будут обеспечены наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса.