Результаты социального проекта «Добрые мудрости» представили в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В преддверии праздника в Смоленской области совместно с Центром социальных инициатив «Море добра» был запущен социальный проект «Добрые мудрости». В нём приняли участие 70 бабушек и дедушек из 30 социальных учреждений региона.

Представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах, а также находящиеся на надомном соцобслуживании, поделились жизненным опытом и мудростью с молодежью. Результаты проекта уже представили на сайтах регионального департамента по социальному развитию и «Моря добра».

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Спасибо вам за неиссякаемый оптимизм и трудолюбие, активную жизненную позицию и вашу готовность мудрым словом и делом прийти на помощь молодым, – написал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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