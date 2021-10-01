Ремонт дороги в Дорогобужском районе вышел на финальную стадию. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Больше половины ремонтных работ на дороге Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново уже выполнено.

В 2021 году в Дорогобужском районе ремонтируют два участка дороги, соединяющей четыре района, общей протяжённостью 10,6 км.

Как сообщают в региональном департаменте по транспорту и дорожному хозяйству, на 5,6 км уже завершили укладку двух слоев асфальтового покрытия. Сейчас выполняется установка перильного ограждения и ремонт остановок.

Кроме того, здесь нанесут разметку, а переходы оборудуют автономными системами освещения.

На втором участке протяженностью 5 км работы продолжаются. На данный момент рабочие укладывают верхний слой асфальта.

Все работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году в Смоленской области планируют отремонтировать более 241 км автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального назначения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске дорогу к Тихвинскому кладбищу отремонтировали. Общая площадь работ превысила 1 тысячу квадратных метров.