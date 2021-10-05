Более 160 тысяч смоленских пенсионеров получают социальные выплаты

Более 160 смоленских пенсионеров получают социальные выплаты. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленской области реализуются государственные программы, направленные на изменение положения граждан старшего поколения, обеспечение достойных условий для их активного и здорового долголетия и повышение качества предоставляемых услуг. Кроме того, пенсионеры получают ряд социальных выплат.

Начальник департамента по социальному развитию Елена Романова доложила Алексею Островскому о том, что на данный момент на территории региона предоставляется 116 мер поддержки, из них 72 – социальные выплаты гражданам пожилого возраста. Их получают более 160 тысяч смолян. Среди наиболее востребованных мер – компенсация на оплату услуг ЖКХ, которую получают около 130 тысяч пенсионеров.

Помимо этого, на территории Смоленской области идёт работа по внедрению системы долговременного ухода в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в составе нацпроекта «Демография». Система позволяет оценить способность граждан к самообслуживанию, а также потребность пожилых людей и инвалидов в социальной помощи. Этой работой охвачено уже более 6 тысяч жителей региона.

Также департамент проводит активную работу по привлечению благотворительных фондов и общественных организаций. Уже налажено взаимодействие с Благотворительным фондом «Старость в радость» – в рамках совместной работы на базе 6 учреждений соцобслуживания разработаны «дорожные карты» внедрения системы долговременного ухода. А совместно с Центром социальных инициатив «Море добра» в 2021 году уже реализован проект «Ландыш серебристый» – его героями стали проживающие в геронтологическом центре «Вишенки». Большой интерес у смолян вызвал фотопроект «Добрые мудрости», в рамках которого пожилые люди делились накопленным опытом с молодым поколением.

В дополнение к этому с Фондом «София» реализуются совместные проекты в различных направлениях – оказание гуманитарной помощи в виде предоставления различных товаров первой необходимости, ежемесячное приобретение продуктовых наборов и прочее.

Ранее «КП» писала, что проект по оценке качества школьного питания стартовал в Смоленской области. Школьники оставили 217 отзывов с начала сентября, большинство из них – положительные.