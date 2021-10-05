Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с мотоциклистом в Смоленске. Фото: паблик «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Полиция устанавливает свидетелей страшной аварии, произошедшей 30 августа около 14:30 дня в областном центре.

68-летний водитель Nissan Terrano, государственный регистрационный знак Н 559 УН 40, при повороте налево с проезжей части Московского шоссе в направлении переулка 5-й Слободы Садки, не убедился в безопасности манёвра и не предоставил преимущества в движении. В результате около дома 1-А по Московскому шоссе произошло столкновение с мотоциклом «Хонда CBR 1000 F», движущемся по встречной полосе, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, водитель двухколёсного транспорта скончался на месте происшествия от полученных травм.

Возможных очевидцев и свидетелей ДТП просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам:

8 (4812) 77-46-18, 8-951-708-33-76.

Ранее автомобиль Datsun сгорел на улице Шевченко в Смоленске. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.