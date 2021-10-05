150 дополнительных коек для заболевших COVID-19 развернут в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Смоленской области обсудили текущую эпидситуацию с распространением коронавируса. По состоянию на 5 октября на территории региона зарегистрировано 51013 случаев заболевания COVID-19. С середины августа и до настоящего времени отмечается устойчивый рост инфицированных, при этом темп прироста показателя еженедельно составляет до 16,5%, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Наибольшее число заболевших – в Смоленске (в среднем, 100 человек в день), а также в Сафоновском, Рославльском, Гагаринском и Вяземском районах.

Под медицинским наблюдением находятся смолян, из них 1368 - в стационаре (в отделениях реанимации - 81 человек, на ИВЛ - 46). В зоне риска находятся пожилые люди в возрасте старше 65 лет, а также возрастная группа 50-64 лет.

Коечный фонд продолжает увеличиваться. Для лечения пациентов с ковидом в 13 медучреждениях развернуто 1512 коек, из них занято 1368 койко-мест.

По решению губернатора, в течение ближайшей недели, до 14 октября, развернут еще 150 COVID-коек в областной клинической больнице, Хиславичской и Ярцевской ЦРБ. При дальнейшем ухудшении эпидситуации будет рассматриваться организация долечивания пациентов на базе больницы медицинской реабилитации (ул.Шевченко) и областного клинического госпиталя для ветеранов войн (пр.Гагарина).

Читай также: в Смоленске ремонт улицы Большая Краснофлотская вышел на финальную стадию. На объекте завершается укладка верхнего слоя асфальта.