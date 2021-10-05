В Смоленске 1-й Краснинский переулок перекроют на время ремонта. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

С 5 октября до окончания ремонта движение транспорта от улицы Николаева до улицы Кирова будет ограничено. На участке будут вестись подготовительные работы.

1-й Краснинский переулок отремонтируют благодаря сложившейся экономии в рамках нацпроекта, рассказали в пресс-службе городской администрации. К работам подрядчик планирует приступить к концу недели.

Дополнительно, к ранее запланированным, также обновляют улицы Верхне-Профинтерновскую и Нижне-Профинтерновскую.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт улицы Большая Краснофлотская вышел на финальную стадию. На объекте завершается укладка верхнего слоя асфальта.