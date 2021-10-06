В Смоленске тело убитого 44-летнего мужчины нашли в доме на проспекте Строителей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоэтажного жилого дома по проспекту Строителей тела 44-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия следователи и следователи-криминалисты обнаружили многочисленные следы крови в комнатах квартиры, а на теле потерпевшего в области груди - колото-резаную рану.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Предварительно установлено, что в ночь с 3 на 4 октября 2021 года потерпевший вместе со своей сожительницей и двумя знакомыми выпивали у него дома. Во время застолья между хозяином квартиры и его 47-летним гостем произошел конфликт. Подозреваемый избил товарища и ударил его ножом в грудь. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжаются.

Ранее «КП» писала, что полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с мотоциклистом в Смоленске. Мужчина скончался на месте от полученных травм.