В Смоленской области судебные приставы помогли воспитаннику детского дома получить жильё. Фото: Артем КИЛЬКИН

Воспитаннику детского дома не предоставили благоустроенное жильё. Он остался без попечения родителей, поскольку они лишены родительских прав. Обязанность по предоставлению жилого помещения возложена на администрацию сельского поселения.

Глава сельского поселения на протяжении нескольких месяцев не исполнял решение суда и не искал необходимые на эти цели средства. Он не предоставил жилье в установленный для добровольного исполнения требований срок, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании с должника 50 тысяч рублей.

Главе сельского поселения разъяснили, что за игнорирование исполнения судебного решения он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Этих мер оказалось достаточно, должник выделил местному жителю благоустроенную квартиру.

–В ходе исполнения решения суда с гражданином был заключён договор социального найма и вручены ключи от жилья. Права гражданина восстановлены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что владельца сообщества в соцсети задержали в Смоленске по подозрению в оправдании терроризма. Расследование уголовного дела продолжается.