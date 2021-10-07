Частная баня сгорела ночью в Духовщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около часа ночи 7 октября житель одного из частных домов на улице Центральной в деревне Зимец Духовщинского района услышал громкий треск за окном, а когда вышел на улицу, то увидел, что огнём охвачена баня, расположенная на участке.

Мужчина вызвал пожарных, пока местные жители пытались потушить пламя. На место происшествия прибыли спасатели 28 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями им удалось потушить огонь, не позволив ему перекинуться с деревянной бани на расположенный неподалеку гараж.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося баня полностью сгорела. Одна из основных предварительно рассматриваемых причин пожара – электротехническая.

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