В Смоленске главный детский инфекционист Антонина Грекова скончалась на 69-м году жизни. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО СГМУ Антонина Ивановна Грекова скончалась 7 октября в возрасте 68 лет, сообщили в профильном департаменте.

После окончания с «отличием» в 1976 году педиатрического факультета Смоленского государственного медицинского института Антонина Ивановна стала работать детским инфекционистом. Посвятив этой специальности более 45 лет, она стала заведующей кафедрой инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России.

Антонина Ивановна Грекова была высококвалифицированным специалистом в области здравоохранения и высшего образования, талантливым и эрудированным педагогом. Искренне любила свою профессию, преподавала студентам СГМУ, передавала свой богатейший клинический опыт ординаторам.

Свою педагогическую деятельность Антонина Ивановна сочетала с научной работой. Защитила в 1991 году кандидатскую диссертацию на тему: «Клиническое значение показателей фармакокинетики антибиотиков при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста» и продолжила научную деятельность, опубликовав более 300 научных работ.

До последнего дня Антонина Ивановна занималась лечебной и консультативной работой в медучреждениях Смоленска, Смоленской области и других регионов.

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