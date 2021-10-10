Два человека пострадали в ДТП с трактором в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 19:05 9 октября в районе деревни Астапковичи Рославльского района произошла авария.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на трассе 401 км. трассы А-130 столкнулись Mercedes и трактор МТЗ-80.

Имеются пострадавшие, им оказана первая помощь с последующей госпитализацией в Рославльскую ЦРБ.

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