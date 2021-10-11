Водитель «ВАЗа» сбил женщину в Монастырщинском районе. Фото: паблик «DRIVE2 Смоленск» ВКонтакте.

В воскресенье, 10 октября, в деревне Стегримово легковушка сбила женщину. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «ВАЗ-21150» ехал на высокой скорости и сбил пешехода. Пострадавшей помогли пробывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи.

Ранее водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске. Авария произошла на пересечении улиц 25 Сентября и Крупской.