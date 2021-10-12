«ГАЗель Next» загорелась на трассе М-1 в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Утром 11 октября пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля на 360 км трассы М-1 Кардымовского района.

Во время движения водитель «ГАЗели Next» заметил, что на приборной панели наперебой начали мигать все значки. Автовладелец остановился и открыл капот машины, из которого уже вырывались языки пламени. Мужчина вызвал пожарных и стал самостоятельно тушить огонь, сдерживая его до приезда спасателей.

На место прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Они подали воздушно-пенный ствол и справились с возгоранием. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося, огнем была значительно повреждена центральная часть моторного отсека. Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам, одна из возможных – электротехническая.

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