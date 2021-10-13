В октябре на МЖД проведут внеплановые рейды на переездах. Фото: пресс-служба МЖД.

В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в октябре сотрудники МЖД и представители ГИБДД усилят профилактическую работу с водителями. Особое внимание будет уделено переездам с невысоким автотрафиком. По статистике, с начала года более 90% ДТП на переездах в границах МЖД произошло на малоинтенсивных участках (до 1200 автомобилей в сутки).

Всего с начала 2021 года на переездах Московской железной дороги произошло 22 ДТП, что на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть из них (8 аварий) случилась в Подмосковье, 4 ДТП произошло в Рязанской области, 3 – в Курской, по два - в Брянской и Тульской областях, по одному – в Калужской, Смоленской и Орловской областях. Свыше половины всех ДТП пришлись на воскресные дни (8 ДТП) и понедельники (5 ДТП). Все столкновения автотранспорта с подвижным составом – результат грубого нарушения Правил дорожного движения автолюбителями.

Московская железная дорога призывает всех водителей соблюдать ПДД на переездах. Напоминаем, что с мая 2021 года за нарушение проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.