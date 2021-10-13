Председатель Смоленского городского Совета обратилась к жителям

Виктория Макарова призвала людей сделать прививку от коронавирусной инфекции. Фото: Смоленский городской Совет.

- Пандемию непросто остановить, но это нужно сделать. Пока коронавирус по-прежнему сильнее нас, и новые случаи заражения ежедневно лишь прогрессируют, - сказала председатель городского парламента. - Чтобы создать «иммунную прослойку», профилактическую прививку против COVID-19 должны сделать, как минимум, 60-70% населения. Понимаю это, так как работаю врачом.

Да, люди после прививки тоже болеют, но не так тяжело.

Поэтому призываю всех, у кого нет противопоказаний, вне зависимости от количества антител своевременно вакцинироваться любой из зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Страшно, когда больницы переполнены. Страшно, когда уходят наши близкие… Страшно заболеть и заразить других... Мы должны ЖИТЬ! Берегите себя и своих родных, уважаемые смоляне! Желаю всем здоровья, - пожелала Виктория Макарова.