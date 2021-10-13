Вопрос размещения нестационарных торговых объектов обсудили в Смоленске. Фото предоставлено героем публикации.

В обсуждении приняли участие губернатор Алексей Островский, профильные вице-губернаторы и начальники департаментов, а также руководители администрации города Смоленска.

На сегодняшний день в областном центре незаконно установлено около 350 нестационарных торговых объектов. Причём эта проблема характерна не только для Смоленска, но и для большинства российских регионов, в том числе из-за несовершенства законодательной базы в данном вопросе.

«Владельцы или арендаторы незаконных торговых объектов устанавливают их без какой-либо разрешительной документации, зачастую незаконно подключаясь к электросетям, и, как следствие, не вносят арендную плату в городской бюджет и не платят за коммунальные услуги. Кроме этого, процесс усложняется тем, что нередко подобные объекты размещаются на придомовой территории или земельных участках, находящихся в частной собственности. И в данном случае какие-либо санкции со стороны муниципальной власти - штрафы либо демонтаж таких объектов - попросту невозможны», - рассказал о ситуации губернатор.

По словам главы города Андрея Борисова, городские власти делают всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Однако в рамках действующего законодательства существует ряд ограничений, которые замедляют эту работу.

В ходе совещания был озвучен ряд предложений, которые могли бы ускорить решение проблемы. В их числе - введение санкций в отношении предпринимателей, нарушающих правила торговли, взаимодействие с управляющими компаниями для пресечения работы незаконных торговых объектов на придомовых территориях.

По итогам обсуждения Алексей Островский дал указание профильным подчинённым детально изучить нормативно-правовую базу по этому вопросу, актуальные на сегодняшний день требования и рекомендации, а также опыт других регионов с тем, чтобы выработать эффективные и цивилизованные решения в рамках действующего законодательства.

«При этом, понимая значение малого предпринимательства в развитии торговли и создания рабочих мест в этом сегменте, акцентирую особое внимание на том, что главное для нас на первоначальном этапе - постараться убедить владельцев таких торговых объектов легализовать свой бизнес. И только в отношении тех из них, кто не захочет перейти в предложенное правовое поле, будем принимать комплекс выработанных мер», - подчеркнул Алексей Островский.

Он заверил: власти продолжат работать в этом направлении и постепенно приводить установку ларьков в соответствие с утверждённой городской схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Ирина АЛЕКСЕЕВА