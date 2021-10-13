Как в Смоленской области борются с распространением COVID-19

Губернатор призвал смолян задуматься о вакцинации, а также не забывать о масках и социальной дистанции. Фото: предоставлено героем публикации.

На прошлой неделе в Смоленске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание оперштаба по коронавирусу с участием руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, представителей силового блока, иных заинтересованных структур.

О ситуации в субъекте и принятых решениях губернатор Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях.

Коронавирус «молодеет»

В настоящее время статистика по COVID крайне тревожная. На протяжении последних недель на Смоленщине и в целом по России отмечается устойчивый подъём заболеваемости. За сутки в регионе выявляется более 200 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наиболее высокий рост числа заболевших отмечается среди пенсионеров, школьников, а также в возрастной группе от 18 до 50 лет. То есть коронавирус стремительно «молодеет». При этом из 100% пациентов госпитализируется практически треть (от 23 до 30%).

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, наиболее напряжённая эпидситуация отмечается в Смоленске, а также в Монастырщинском, Глинковском, Гагаринском, Кардымовском и Холм-Жирковском районах.

«По итогам заседания и прозвучавших предложений договорились взять небольшую временную паузу для того, чтобы после коллегиального обсуждения всеми заинтересованными ведомствами сформировать комплекс дополнительных мер по усилению контроля за соблюдением противоэпидемических и ограничительных мероприятий», - рассказал о принятом решении губернатор Алексей Островский.

Дополнительные койки

Напомним: ранее в связи с ростом числа госпитализированных больных с COVID губернатор поручил развернуть дополнительные койки в учреждениях здравоохранения.

Так, дополнительные ковидные койко-места оборудовали в Ярцевской, Хиславичской, Починковской и Сычёвской ЦРБ. С 13 октября развёрнуто 100 дополнительных койко-мест в областной клинической больнице.

«При дальнейшем ухудшении эпидситуации вынуждены будем рассматривать вопрос организации долечивания пациентов на базе больницы медицинской реабилитации (ул.Шевченко) и областного клинического госпиталя для ветеранов войн (просп.Гагарина)», - отметил глава региона.

Алексей Островский также в очередной раз призвал смолян позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких: «В сложившейся ситуации единственная действенная мера - наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет и тем самым справиться с ростом числа заболевших, вернув наши учреждения здравоохранения в штатный режим работы. В дополнение к этому - социальная дистанция, соблюдение масочного режима, все меры безопасности по-прежнему нужны и важны. Тем более, что, по прогнозам специалистов, третья волна пандемии коронавируса в России, которая продолжается с июня, будет самой тяжёлой по сравнению с предыдущими и последующими».

СПРАВКА

По данным регионального оперштаба, на 11 октября в регион поступило более 429 тысяч доз вакцины от коронавируса, около 284 тысяч смолян уже сделали прививки первым компонентом вакцины, полностью завершили вакцинацию более 271 тысячи жителей региона.

Ирина АЛЕКСЕЕВА