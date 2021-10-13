В Смоленской области появится больше виртуальных концертных залов. Фото предоставлено героем публикации.

Мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали… – это далеко не полный перечень мероприятий, которые можно посмотреть в таком зале. Оснащение мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом позволяет создать для зрителей своеобразный «эффект присутствия» и даёт возможность в режиме реального времени увидеть выступления лучших отечественных исполнителей и мировых звёзд классической музыки и не только.

Оборудование виртуальных концертных залов осуществляется в рамках нацпроекта «Культура». В течение августа-сентября этого года они открылись на площадках Ельнинской и Рославльской детских музыкальных школ, которые носят имя Михаила Ивановича Глинки, а также в Десногорской центральной библиотеке. Годом ранее такие залы появились на базе Сафоновского городского культурного центра и Детской школы искусств в Ярцеве.

«Во время одной из рабочих поездок в Ярцево лично убедился, что для наших ценителей искусства, а также воспитанников музыкальных школ и театральных студий, которые не имеют возможности посетить концерты и спектакли в Смоленске, Москве или Санкт-Петербурге, виртуальный концертный зал - настоящая находка!» - отметил глава региона.

По его словам, в следующем году виртуальные концертные залы распахнут свои двери в Гагаринской детской музыкальной школе имени И.Д.Кобзона, Детской школе искусств в Дорогобужском районе и Детской музыкальной школе в Духовщине.

Ирина АЛЕКСЕЕВА