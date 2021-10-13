Алексей Островский поручил составить рейтинг управляющих организаций Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В соответствии с указанием главы региона Алексея Островского, Общественным советом при Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» сформирован рейтинг управляющих компаний.

Для оценки управляющей организации была разработана анкета, рассказали в пресс-службе областной администрации. На первом этапе её заполнения смолянам предлагается выразить мнение о качестве предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг, содержания жилого помещения, а также оценить взаимодействие управляющей организации с собственниками/нанимателями квартир и прочее.

На втором этапе будет оцениваться размещенная на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информация, предоставленная управляющей организацией неограниченному кругу потребителей. Особое внимание уделят размещению в ГИС ЖКХ годового отчета о деятельности, на количество постановлений о привлечении к административной ответственности по делам, возбужденным Главным управлением, на отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, на наличие страниц управляющих организаций в соцсетях.

Анкеты будут опубликованы на сайтах Главного управления, муниципальных образований. Заполненный документ можно отправить до 10 декабря 2021 года на электронную почту Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по адресу: centrok67@gmail.com или почтой в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» по адресу: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13.

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