Смоленские дорожники подготовили 268 единиц техники к зиме. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2021 году зимой будет задействовано свыше 260 единиц техники, рассказали в департаменте Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству. Среди них – 140 комбинированных дорожных машин, 42 автогрейдера, 45 тракторов на базе МТЗ и 41 автопогрузчик.

Кроме того, для обработки проезжей части заготовлено 28 тысяч тонн химического противогололедного материала, из которого будет изготовлено 166 тысяч тонн пескосоляной смеси.

«Управление областных автомобильных дорог» занимается ремонтом и содержанием более 8100 километров дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения во всех районах области.

Ранее «КП» писала, что 58 классов смоленских школ перешли на дистанционное обучение. Число заболевших COVID-19 школьников составляет 0,04%.